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شاهد.. "غابة رغدان" الخيار الأول للمصطافين ومرتادي الباحة

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مساحات خضراء ووجود أمني وخدماتي

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بأجواء تميل للبرودة المعتدلة وموقع يتسم بالهدوء والخضرة المفروشة على أراضيها وأشجارها المتناثرة في جنباتها، احتلت غابة رغدان بالباحة، الوجهة الأولى لزوار منطقة الباحة بسبب مساحتها الشاسعة وتنوع الخيارات لمرتاديها بجلساتها وممراتها المزدانة بالإضاءات وتوافر جميع الخدمات فيها.

"سبق" وثقت جانبًا من غابة رغدان، ورصدت انتشار المصطافين في جنباتها بين مستمتع بجمال الموقع أو ممارس لرياضة المشي أو متسوق في مهرجاناته المتعددة.

وحضرت الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدماتية في كل نقطة للحفاظ على الأمن وراحة المصطافين من مرور ودوريات أمن وشرطة الباحة وأمانة الباحة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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