أحمد موسى: إذا استمرت إثيوبيا في سياسة التعنت «المنطقة هتروح لمشاكل كبيرة»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة مجلس الأمن التي تنعقد اليوم لمناقشة أزمة سد النهضة لن يتم فيها التصويت ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك في جلسة يوم الأربعاء أو الجمعة المقبلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحترم القوانين والمواثيق وذهبت القاهرة إلى مجلس الأمن تحت غطاء إفريقي وتم اللجوء إلى مجلس الأمن بعد فشل الاتحاد الأفريقي على مدار عامين في التوصل لاتفاق لإنهاء أزمة السد.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، متابعًا : «المنطقة بالكامل هتروح لمشاكل كبيرة».

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أما مع العدالة أو مع رفض السلم الدولي، مؤكدًا مصر ملتزمة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية، وتساءل هل ينتصر مجلس الأمن مع العدالة أم مع شريعة الغاب، متابعا أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح كل الدولة وفق المادة 51 الحفاظ على حقوقها.