كامل الوزير يكشف مميزات المونوريل : بدون سائق وبوابات عازلة بين الراكب والقطار

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قال الفريق كامل الوزير- وزير النقل خلال كلمته خلال فعاليات الافتتاح، إنه منذ أن شرفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي حقيبة وزارة النقل فإنه أصدر توجيهاته بتعظيم قدرات ومنظومة النقل الجماعي في مصر كلها وفي القاهرة على وجه الخصوص، بوسائل مواصلات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن المونوريل يعتبر أحد أهم وسائل المواصلات الحديثة فهو وسيلة نقل حضري رائعة من أهم مميزاتها العمل أتوماتيكياً «بدون سائق» وتم تصنيع الهيكل الخارجى من الألمونيوم، حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته، كما تم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.

أضاف أن القطارات تتمتع أيضاً بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية، ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.