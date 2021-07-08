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ممثلة الأمم المتحدة : النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا للشعوب

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ممثلة الأمم المتحدة : النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا للشعوب ممثلة الأمم المتحدة : النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا للشعوب

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قالت قالت أنجر أندرسون، المديرة التنفيذية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، إن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًا لشعوب والسودان وإثيوبيا، وعلينا أن نعمل من أجل تنمية الدول المعنية.

وأضافت أندرسون أنه يجب الاتفاق على إنشاء وملء السد، لافتة أن السد يؤثر على مياه نهر النيل.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.

وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.

ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، داعيًا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.

المصرى اليوم

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