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وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بقطر؛ لدعم النادي.

كانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل ١٨٥٠٠ جنيه لحساب نادي الزمالك.

وذكرت الرابطة أنها بصدد بيع أعلام وتيشيرتات ومنتجات نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن طريق «أون لاين» وتحويل المبلغ لحساب النادي.

وأوضح هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق والرئيس الشرفي لرابطة النادي في قطر، أنه فخور بالحملة التي أقامتها جماهير النادي في قطر، مشيرا إلى أن هذه الحملة مجرد تعبير عن حب وعشق الجماهير للنادي.

وأصدرت الرابطة بيانًا جاء كالتالي:

«تعلن رابطة نادي الزمالك في قطر أن قيمة بيع ٣٤ كوفية و٤ تشيرتات للرابطة بالإضافة إلى تيشرت (الونش) الذي خاض به السوبر الإفريقي قد بلغت ١٨٥٠٠ جنيه، وسيتم تحويل كامل المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة لأحد مسؤولي الرابطة الموجود حاليًّا في مصر لإيداعه في حساب نادي الزمالك.. كما تعلن الرابطة أنه وفي إطار دعم نادي الزمالك وحساب ١٩١١ عن نيتها عمل Online Store خاص بكافة متعلقات نادي الزمالك من تيشيرتات وأعلام ومنتجات أخرى.. وتؤكد الرابطة تحويل كافة العوائد من بيع هذه المنتجات إلى حساب نادي الزمالك.. سنظل أوفياء يا زمالك».