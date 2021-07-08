أخبار عاجلة

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن -
«النواب» يوافق على المادة 10 من «الثروة السمكية» بمنح القائمين على القانون الضبطية القضائية -
«النواب» يوافق على منح مجلس «حماية البحيرات» سلطات مطلقة في إدارة شؤونه -
سمير كمونة ينتقد موسيماني -
هل تكون فرصته الأخيرة؟ .. لاعب الأهلى تحت أعين موسيماني أمام الإنتاج -
مجلس مدينة قنا يشن حملة تفتيشية علي المباني المخالفة -
افتتاح إدارتي المواقف ومباحث المرور بمجمع مواقف سيارات الأجرة في قنا -
مسؤول ألماني: القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين «ضرورية» -
اتحاد الشغل التونسي: مؤسسات الدولة تفككت وأسرارها أصبحت على صفحات التواصل -
الرئيس الروسي يستعرض قوة بلاده العسكرية: قادرون على توجيه ضربات لأي عدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

١٨ الف جنية تبرع جديد من جمهور

Print
١٨ الف جنية تبرع جديد من جمهور الزمالك ١٨ الف جنية تبرع جديد من جمهور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بقطر؛ لدعم النادي.

كانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل ١٨٥٠٠ جنيه لحساب نادي الزمالك.

وذكرت الرابطة أنها بصدد بيع أعلام وتيشيرتات ومنتجات نادي الزمالك خلال الفترة الحالية عن طريق «أون لاين» وتحويل المبلغ لحساب النادي.

وأوضح هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق والرئيس الشرفي لرابطة النادي في قطر، أنه فخور بالحملة التي أقامتها جماهير النادي في قطر، مشيرا إلى أن هذه الحملة مجرد تعبير عن حب وعشق الجماهير للنادي.

وأصدرت الرابطة بيانًا جاء كالتالي:
«تعلن رابطة نادي الزمالك في قطر أن قيمة بيع ٣٤ كوفية و٤ تشيرتات للرابطة بالإضافة إلى تيشرت (الونش) الذي خاض به السوبر الإفريقي قد بلغت ١٨٥٠٠ جنيه، وسيتم تحويل كامل المبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة لأحد مسؤولي الرابطة الموجود حاليًّا في لإيداعه في حساب نادي الزمالك.. كما تعلن الرابطة أنه وفي إطار دعم نادي الزمالك وحساب ١٩١١ عن نيتها عمل Online Store خاص بكافة متعلقات نادي الزمالك من تيشيرتات وأعلام ومنتجات أخرى.. وتؤكد الرابطة تحويل كافة العوائد من بيع هذه المنتجات إلى حساب نادي الزمالك.. سنظل أوفياء يا زمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك

برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة