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لاعبو بيراميدز يدعمون الشناوي

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لاعبو بيراميدز يدعمون الشناوي لاعبو بيراميدز يدعمون الشناوي

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حرص لاعبو فريق نادي بيراميدز على دعم الحارس أحمد الشناوي قبل انطلاق مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب السلام.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الإنتاج الحربي بملعب السلام في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع اللاعبون قميص الحارس أحمد الشناوي خلال التقاط الصورة التذكارية الجماعية قبل انطلاق المباراة لدعم الحارس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

كانت الأشعة المبدئية التي خضع لها الحارس كشفت عن وجود إصابة بقطع في الرباط الصليبي على أن يخضع لأشعة أخرى نهائية خلال الساعات الجارية لتحديد الموقف الرسمي والإصابة طبقًا لتعليمات الجهاز الطبي.

المصرى اليوم

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