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أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب

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أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة.. "الحياة الفطرية" تُجيب
منها: تحديد فترة الصيد وإصدار تصاريح للصيادين

أبرز 5 أسئلة حول ضوابط الصيد البري بالمملكة..

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه تم تحديد فترة للصيد بالمملكة ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها، وتم التطرق لها في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مؤخراً.

وأجاب "المركز" عن أبرز خمسة أسئلة قدمها الحضور "عن بُعد" في ورشة العمل الثالثة التي عُقدت لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- هل الطيور المهاجرة لها وقت محدد؟
نعم، للطيور المهاجرة فترتان تعبر من خلالها أراضي المملكة: فترة الربيع، وفترة الخريف.

- هل الصيد تراث أم هواية؟
الصيد بالصقور تراث، والصيد بالبنادق هواية.

- لماذا لا يكون للصيد وقت محدد؟
تم تحديد فترة الصيد ضمن الضوابط التي وضعت، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها.

- هل سيكون هناك تصاريح للصيد؟
نعم سيكون الصيد من خلال تصاريح لأنواع وأعداد محددة لكل صياد.

- هل تم تفعيل إنتاج الحبارى؟
نعم، يعمل المركز الآن على برنامج زيادة إنتاج الحبارى، وإعادة إطلاقها إلى الطبيعة، والترخيص لمراكز إكثار جديدة.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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