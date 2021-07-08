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.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة

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مصر.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة .. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة
وعكة صحية سبقت حفل الليلة في الأوبرا

مصر.. إدخال الفنان هاني شاكر إلى العناية الفائقة

تعرض الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في ، لوعكة صحية؛ إذ عانى من مشكلة في القلب، ونقل على إثر ذلك إلى العناية الفائقة بأحد المستشفيات في العاصمة القاهرة لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، اعتذر هاني شاكر عن عدم حضور حفله الغنائي المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقال "شاكر" في مقطع نشره عبر صفحته الشخصية بـ"إنستجرام"، من على سرير في أحد المستشفيات: "جمهوري الحبيب باعتذر جدًّا عن عدم إقامة حفلة النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي عايزينه".

تابع: "للأسف صحيت النهاردة لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة، وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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