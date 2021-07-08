أخبار عاجلة

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 -
مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي -
نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة -
سمير كمونة : تعثر الأهلي أمام البنك الأهلي «طبيعي» -
تعرف على سبب غياب شريف عن التشيكل الأساسي لمواجهة الانتاج -
وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما -
في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. الموافقة على تقنين أوضاع 76 كنيسة ومبنى تابعا -
محافظ كفر الشيخ يأمر بالتحقيق في 6 شكاوي تقدم بها المواطنين -
برنامج بدني مكثف للاعبي الزمالك -
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن

Print
إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق "زوما" السجن
مواطنون اعتبروها لحظة تاريخية

إيداع رئيس جنوب إفريقيا السابق

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، اليوم (الخميس)، تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرًا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة اعتبر نشطاء أنها انتهت بانتصار سيادة القانون.

وحذرت الشرطة "زوما" من احتمال اعتقاله اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء؛ مما اضطره إلى تسليم نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ووصل "زوما" البالغ 79 عامًا، السجن في ساعة مبكرة اليوم، بعد أنْ قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.

ورحّب كثير من الجنوب إفريقيين بدخول "زوما" السجن، واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكمًا غير قابل للاستئناف قضى بسجن "زوما" 15 شهرًا؛ لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

"الرياضة" تعلن بدء بيع تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"