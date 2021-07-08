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بث مُباشر.. جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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بث مُباشر.. جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة بث مُباشر.. جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشان سد النهضة، وذلك بناء على طلب والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ومن المقرر أن يُلقى سامح شكري كلمة مصر أمام الاجتماع، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى.

كما تقدم تونس، العضو العربى الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

وينصّ مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من «مصر وإثيوبيا والسودان» استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب رئيس الاتّحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لتتوصل الدول الثلاث، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، مع ضمان «قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد، دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب».

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي. وأضاف لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، وفقا لقناة إكسترا نيوز، أن مصر ترى مشروع القرار التونسي متوازنا.

المصرى اليوم

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