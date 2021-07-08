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عالم أزهري : لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر

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عالم أزهري : لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر عالم أزهري : لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر

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قال الدكتور عبد الشافي أحمد، من علماء الأزهر الشريف، إن المذاهب الثلاثة التي تحدثت عن حكم مرتكب الكبيرة ومن ضمنه القاتل أو المنتحر هم المرجئة والخوارج وأهل السنة وتحدثوا عن مرتكب الكبيرة وحكمه.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهل السنة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته في الدنيا ويوم القيامة يحاسبه الله.
وأوضح الدكتور عبد الشافي أحمد أن الخروج من الإيمان يكون من نفس الباب أي أن ينكر الشخص وجود الله أو ينفي الإيمان برسوله ولكن الخوارج هم من قالوا إن المؤمن يخرج من الملة بمجرد ارتكاب الكبيرة.
وتابع أن الله سبحانه وتعالى وضع أكبر عقاب على جريمة القتل ومع ذلك لا نستطيع أن نقول على القاتل أو المنتحر كافر .

المصرى اليوم

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