محافظ جنوب سيناء يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لمتابعة الموقف المالي للمشروعات

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اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، بمكتبه بشرم الشيخ، بالمجموعة الاقتصادية بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، ومديري الإدارات المالية والشئون القانونية، لمتابعة الموقف المالي والمستحقات المالية لعدد من المشروعات الجاري استكمالها بخطة العام المالي الجديد 2021 / 2022 على أرض المحافظة.

وتابع المحافظ مشروعات الطرق المقترحة بمدينة طور سيناء.

وشدد المحافظ على سرعة تحديد المشروعات والأولويات في بداية العام المالي الجديد وسرعة إجراءات التعاقدات والتوريدات مع مراعاة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات مع الالتزام بالجودة طبقا للشروط والمواصفات.