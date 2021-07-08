شقيقة سمير غانم : مش عايزة أقرأ حاجة من اللي بيكتبوها أو يقولوها عنه

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في أول تعليق لها منذ وفاته قالت سمية غانم شقيقة النجم الراحل سمير غانم أنها لاتزال ترفض قراءة ماكتب عنه منذ رحيله رغم أنها تدرك أن ما كتب عنه ذكريات ومواقف جيدة وسيرة مميزة تمتع بها شقيقها الراحل.

وتابعت «سمية» في رسالة وجهتها لشقيقها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك:«وحشتني يا سمير..وحشتني قوي يا حبيبي..من يوم ما مشيت وأنا مش عايزة أدخل على الفيسبوك، مش عايزة اشوف اللي مكتوب، مش عايزة اقرا حاجة ماللي بيكتبوها ويقولوها عنك».

وأوضحت:«عارفة إن كله كلام حلو... بس مش عايزة اسمعه«.

واختتمت شقيقة النجم الراحل :«ما تعزش على اللي خلقك يا حبيبي.. وحشتني قوي قوي يا سمير».

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم في 20 مايو الماضي إثر إصابته بخلل في وظائف الكلى بعد إصابته بفيروس كورونا.