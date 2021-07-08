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اعترافات فتاة تيك توك موكا حجازي عقب القبض عليها: «كنت عايزة شهرة وفلوس»

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اعترافات فتاة تيك توك موكا حجازي عقب القبض عليها: «كنت عايزة شهرة وفلوس» اعترافات فتاة تيك توك موكا حجازي عقب القبض عليها: «كنت عايزة شهرة وفلوس»

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أدلت فتاة التيك توك موكا حجازي باعترافات تفاصيلية عقب القبض عليها عن طريق الاجهزة الامنية، عن رغبتها في الثراء السريع من وراء فيديوهات الخادشة للحياة عبر العديد من التطبيقات منها «تيك توك وانستجرام ويويتوب»، وانها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وقالت حجازي في الاستجواب عن طريق الاجهزة الامنية: «أنشات حساب الكتروني عبر التطبيقات، وبدات البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام»، وموقع «يوتيوب»، وكنت عايزة شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي»

وأضافت: «أحد الاشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية»

كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الاجهزة الامنية القت القبض على قتاة تيك توك لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثها خلاله لمقاطع خادشة للحياء عبرتطبيقات تيك توك وانستجرام

المصرى اليوم

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