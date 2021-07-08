«رجال القاهرة» يهزم منتخب السيدات برباعية.. صور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت الساحرة المستديرة في مصر مشهد فريد من نوعه حدث لأول مره بعد مواجهة منتخب مصر للسيدات أمام فريق القاهرة رجال في إطار استعداد الفراعنة للتصفيات القارية المقبلة.

وتلقى منتخب مصر للسيدات تحت قيادة المدرب محمد كمال هزيمة ودية امام فريق شباب القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تستقبل مصر بطولة كأس العرب للكرة النسائية خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

وحرص فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، على حضور مباراتي منتخب مصر تحت 20 عام ومنتخب مصر الأول وأشاد بعدد من العناصر المميزة كما عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد كمال.

منتخب مصر للسيدات

منتخب مصر للسيدات