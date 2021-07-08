التصحر والجفاف يهددان 69% من أراضى العراق الزراعية

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تتزايد مخاطر التغير المناخى سنويًا فى موسم الصيف العراقى الحارّ على المزارعين ومربى المواشى الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم، بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المبانى ما تبقى من أرض صالحة للزراعة، بسبب السدود التى تبنيها إيران وتركيا على الأنهار القادمة للعراق، خاصة نهرى دجلة والفرات.

ففى هذا البلد ذى المناخ الصحراوى القاسى حتّى قبل التحولات المناخية الصعبة، شكّلت الأهوار فى الجنوب ملاذًا لقطعان الجواميس التى تلجأ لمياهها العذبة احتماء من درجات حرارة تفوق الخمسين درجة فى الصيف، وفى أقصى جنوب العراق يشكّل شطّ العرب، المنفذ الوحيد للعراق على البحر، جنّةً للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة.

وبات الوضع شبه مأساوى اليوم، فقد تسبّب شح المياه فى نهرى دجلة والفرات، خصوصًاً بسبب السدود التى تبنيها تركيا وإيران، وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كلّ المدن التى يعبرانها، بكارثة فى شطّ العرب حيث بدأت الملوحة تتسرّب إلى الأراضى الزراعية وتقتل المحاصيل، كما هو الحال مع إنتاج الفلاح رفيق توفيق، من البصرة فى جنوب العراق، والذى يشكو من أن «كل ما نزرعه يموت، أشجار النخيل، البرسيم، وهى عادةً نباتات تحتمل المياه المالحة، كلها تموت».

وفى الأعوام الماضية تسببت ملوحة المياه فى تحويل آلاف الهكتارات من الأراضى إلى أراضٍ بور، وبدخول 100 ألف شخص إلى المستشفيات فى صيف عام 2018.

وشرح المهندس الزراعى علاء البدران من هذه المحافظة النفطية قائلًا: «هذا العام، وللمرة الأولى منذ إبريل الماضى، وبدء الموسم الزراعى، ارتفعت نسبة المياه المالحة»، وتعدّ ملوحة المياه، مرفقةً بالارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعى العراقى الذى يشكّل نسبة 5% من إجمالى الناتج الداخلى، ويوظّف 20% من إجمالى اليد العاملة فى البلاد، غير أن القطاع الزراعى ضعيف أصلًا، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وفى الإجمال، تضرّر «7 ملايين عراقى» من 40 مليونًا، من «الجفاف والنزوح الاضطرارى»، وفق ما ذكر الرئيس العراقى برهم صالح فى تقرير أصدره عن التغير المناخى.

وفى الجبايش فى جنوب العراق، المنطقة الواقعة ضمن أهوار العراق والمشهورة تاريخيًاً بمسطحاتها المائية منذ أيام السومريين، يعانى الفلاح العراقى، على جاسب، من الترحال المستمر، وعليه أن يقطع كل موسم مسافات هائلة ليؤمن لماشيته البيئة الملائمة لإنتاج الحليب الذى يشكّل الدخل الوحيد لعائلته. ويروى الرجل لوكالة «فرانس برس» أن «كل شهرين أو ثلاثة أشهر علينا النزوح لنجد المياه»، مضيفًا: «إذا شربت الماشية المياه المالحة تتسمم، وتتوقف عن إنتاج الحليب، ثمّ تنفق».

وأصبح جفاف الأنهار والأهوار واضحًا بالعين المجردة ويتسارع بشكل مطّرد، فى بلد شهد منذ 40 عامًا حروبًا وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة، وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ 3.5% من الأراضى الزراعية فى العراق فقط مزوّدة بأنظمة رى، ويثير هذا الوضع قلق رعد حميد، وهو مربى ماشية، وقال بينما يقف على أرض متصدّعة ومحترقة بفعل الشمس القوية: «قبل 10 أيام فقط كانت هذه الأرض موحلة، كان هناك ماء وخضار».

وليست هذه سوى البداية، ففى السنوات القادمة سوف تزداد تداعيات التغير المناخى حدّة، كما كتب الرئيس العراقى: «مع وجود أعلى معدلات التزايد السكانى فى العراق، تُفيد البيانات بأن عدد سكان البلد سيتضاعف من 38 مليونًا إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة»، ويضاف ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة درجتين وانخفاض مياه الأمطار بنسبة 9% بحلول عام 2050، وفق صالح.

وفى منطقة خانقين فى شرق العراق المحاذى لإيران، يتحسّر المزارع عبدالرزاق قادر، البالغ من العمر 45 عامًا، على أرضه ومحاصيله، وقال إن «4 سنوات مرت بدون مطر» على حقله للحنطة الممتد على مساحة 38 هكتارًا، ويفكّر عبد لرزاق جديًا فى التخلى عن الزراعة والعمل كعامل بناء، كما فعلت غالبية الفلاحين بمنطقته الذين هجروا حقولهم لسوء الأوضاع وغيّروا مهنتهم.

وطال التصحر «69% من أراضى العراق الزراعية»، وفق ما يقول مدير قسم التخطيط فى دائرة الغابات ومكافحة التصحر، المهندس الزراعى سرمد كامل. وإزاء اجتياح الجفاف والتصحر والتزايد المطّرد فى أعداد السكان، الأرض الزراعية هى الضحية الأكبر. ويشرح الاقتصادى العراقى أحمد صدام الأزمة قائلًا: «يزداد الطلب على السكن، أما الزراعة فلم تعد تنتج مدخولًا كبيرًا». ففى محافظة البصرة، حيث يقطن، أصبحت أسعار فدان الأرض تصل إلى «ما بين 20 و120 مليون دينار»، أى نحو 27 ألفًا إلى 82 ألف دولار أمريكى.

وبالنسبة للمزارعين تلك «مبالغ هائلة لم يربحوا مثلها قط، ولذلك قاموا ببيع أراضيهم»، وفق الخبير، مضيفًا أنه بفعل ذلك «تتحول 10% من الأراضى الزراعية كل عام إلى أحياء سكنية». ومن شأن تلك الظاهرة أن تسرّع منفى أهل الريف العراقى فى بلدهم بفعل الاضطرابات فى التوازن الاقتصادى والاجتماعى والمناخى.