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تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك"

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تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك" تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك"
يهدف لرفع مستوى التواصل بين الجهات ورفع كفاءة آلية التشغيل

تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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