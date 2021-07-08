«الجيزاوى» يتفقد الإنشاءات الجديدة في مسنشفى بنها الجامعي

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير التي تجرى داخل مستشفى بنها الجامعى بتكلفة 45 مليون جنيه يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر القائم بعمل مدير المستشفى.

شملت الجولة تفقد المرحلة الأولى لمشروع منظومة الكاميرات بمحيط الأقسام والأماكن الحيوية بالمستشفى، كما تفقد مشروع تركيب منظومة الانذار المبكر للحريق في مباني الباطنة والجراحة والسكن.

وشملت الجولة أيضا تفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى الإستقبال من الطابق الثالث إلى السادس بهدف استخدامه كسكن اقتصادي للمرضى ويشمل تجهيز 11 غرفة بالخدمات بكل دور بإجمالي 44 غرفة اقتصادية للمرضى ومجهزة على اعلى مستوى، كما تفقد المرحلة الثانية للعمليات الموحدة والتي تشمل تجهيز ٧ كبسولات جراحية بالخدمات.

كما تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة مشروع توريد وتركيب منظومة الإطفاء للحريق بالمستشفى الجامعى والذى يشمل عمل منظومة إطفاء بالمياه وعمل خزان الحريق ونظام سحب الدخان.

وخلال الزيارة وجه «الجيزاوى»، بأهمية وضع برنامج زمني للانتهاء من كافة أعمال التجهيزات والإنشاءات التي تجرى داخل المستشفيات طبقا للمواصفات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفى الجامعي حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في تقديم خدمة طبية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.