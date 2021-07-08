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عرض فيلم «الإنس والنمس» 4 أغسطس المقبل

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عرض فيلم «الإنس والنمس» 4 أغسطس المقبل عرض فيلم «الإنس والنمس» 4 أغسطس المقبل

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أكد الفنان محمود حافظ أن عرض فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، تحدد له تاريخ ٤ أغسطس المقبل، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وكذلك ينتظر عرض فيلم «موسى» بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار،أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى 11 أغسطس، المقبل.

المصرى اليوم

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