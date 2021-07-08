بعد أزمته الصحية .. حمو بيكا يوجه رسالة إلى هاني شاكر

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة ودعوات بالشفاء إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة اليوم وتم نقله للمستشفى على إثرها.

وقال بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك في رسالة إلى هاني شاكر: «ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بالف سلامة». وكان شاكر قد ألغى حفلا لـ«بيكا» مؤخرا.

وأنهى شاكر عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي قام بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر في فيديو قصير من المستشفى عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

وأجلت دار الأوبرا المصرية حفل الفنان هانى شاكر الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.