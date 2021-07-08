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رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة"

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رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة" رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع "غرفة جدة"
في إطار التعاون لبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص

رئيس هيئة الموانئ يبحث سبل تعزيز العمل المشترك مع

زار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، غرفة جدة اليوم، يرافقه مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ونائب الرئيس للإدارة الاستراتيجية خالد بن عبدالله الغيث، ونائب الرئيس للمكتب التنفيذي محمد بن عبد الله الشبيلي، وعدد من منسوبي الهيئة، في إطار التعاون المشترك مع الغرفة وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص.

وكان في استقبال رئيس هيئة الموانئ بمقر الغرفة: رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، ونائب رئيس مجلس الإدارة فايز بن عبد الله الحربي، وأمين عام الغرفة المكلف رامز بن منصور آل غالب، ورئيس مجلس اللوجستيات ريان قطب؛ حيث جرى خلال برنامج الزيارة عقد لقاء لمناقشة سبل التعاون لخدمة القطاعات التجارية ذات العلاقة بأعمال الهيئة وفي مقدمتها دعم الاستثمار في قطاع اللوجستيات.

وتطرّق اللقاء لبحث مشروعات النقل وتفعيل دور الغرف التجارية، والقطاع الخاص، وتفعيل العمل المشترك مع هيئة الموانئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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