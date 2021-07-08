أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكريم المشاركين في قافلة الفحص الطبي الشامل بأسوان

Print
تكريم المشاركين في قافلة الفحص الطبي الشامل بأسوان تكريم المشاركين في قافلة الفحص الطبي الشامل بأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية الصحة في أسوان المشاركين في أعمال قافلة الفحص الطبي الشامل، بالإضافة لتكريم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت فيها بمنحهم ضهادات تقدير وتوجيه الشكر لهم على دورهم في نجاح القافلة.


وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان، أن حملة الفحص الطبي الشامل جاءت تحت شعار (اكشف واطمن)، التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، من خلال عيادات متنقلة جابت كافة أنحاء المحافظة طوال شهر يونيو من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»