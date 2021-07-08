تكريم المشاركين في قافلة الفحص الطبي الشامل بأسوان

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كرمت مديرية الصحة في أسوان المشاركين في أعمال قافلة الفحص الطبي الشامل، بالإضافة لتكريم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت فيها بمنحهم ضهادات تقدير وتوجيه الشكر لهم على دورهم في نجاح القافلة.



وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان، أن حملة الفحص الطبي الشامل جاءت تحت شعار (اكشف واطمن)، التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، من خلال عيادات متنقلة جابت كافة أنحاء المحافظة طوال شهر يونيو من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.