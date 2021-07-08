مؤتمر جماهيري عن منظومة التأمين الصحي الشامل في إدفو

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان مؤتمرا جماهيريا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، بقاعة الوحدة المحلية لمركز إدفو، وبحضور الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان وأشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور محمود المقص مدير الإدارة الصحية بإدفو غرب بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



وشرح الدكتور إيهاب، خلال المؤتمر أعمال التطوير القائمة في الوحدات والمستشفيات التي ستدخل ضمن المنظومة، بالإضافة للرد على تساؤلات المواطنين والحضور، كما قام الدكتور محمد شعبان بتعريف المظومة الجديدة ومدي استفادة المواطن منها، بالإضافة لإيضاح دورها في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للفرد، بالإضافة لشرح ألية التسجيل في المنظومة.