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لعدم الاختصاص.. تحديد جلسة لنظر دعوى العدل جروب ضد سارة التونسي

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لعدم الاختصاص.. تحديد جلسة لنظر دعوى العدل جروب ضد سارة التونسي لعدم الاختصاص.. تحديد جلسة لنظر دعوى العدل جروب ضد سارة التونسي

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قرّرت المحكمة الاقتصادية، احالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

المصرى اليوم

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