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تأجيل التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه إلى 5 سبتمبر

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تأجيل التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه إلى 5 سبتمبر تأجيل التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه إلى 5 سبتمبر

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أجّلت المحكمة الاقتصادية، نظر التحفظ على أموال المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم، لجلسة 5 سبتمبر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن عدد المتهمين في القضية 10 بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتين غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من المواطنين بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، إضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.

المصرى اليوم

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