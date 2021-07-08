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قبل انطلاق حفله في الأوبرا بساعتين.. هاني شاكر في العناية المركزة ()

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قبل انطلاق حفله في الأوبرا بساعتين.. هاني شاكر في العناية المركزة (فيديو) قبل انطلاق حفله في الأوبرا بساعتين.. هاني شاكر في العناية المركزة ()

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اعتذر الفنان ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، عن حضور حفله الغنائي، المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية ونقل على أثرها إلى المستشفى.

قال «شاكر»، خلال مقطع ، نشره عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، من على سرير في إحدى المستشفيات: «جمهوري الحبيب بعتذر جدًا عن حفلة النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم وأغنيلكم كل اللي عايزينه».

تابع: «للأسف صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معني للحياة».

المصرى اليوم

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