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بتعليق شوبير .. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

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بتعليق شوبير .. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون بتعليق شوبير .. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

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يحل الأهلي ضيفاً على المقاولون العرب مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسيتم نقل المباراة تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المذيع أحمد شوبير على القناة الصوتية الأولى كما يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة.

كيفية استقبال تردد أون سبورت

التردد الجديد هو «11861 معدل الترميز 27500».

قامت مجموعة قنوات أون بتغيير ترددها خلال الفترة الأخيرة ويمكنكم استقبال قناة أون سبورت بالطريقة التالية:

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعها من 21 لقاء فيما يتواجد المقاولون العرب عند المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

المصرى اليوم

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