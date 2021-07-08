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تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين بـ"خلية الجوكر الإرهابية" لـ25 يوليو

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تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين بـ"خلية الجوكر الإرهابية" لـ25 يوليو تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين بـ"خلية الجوكر الإرهابية" لـ25 يوليو

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أجّلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت، ثانى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية»، إلى 25يوليو المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة للتجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج عن أفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس، والقوة المرافقة لهم.

المصرى اليوم

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