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ضبط 4 قطع أسلحة وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

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ضبط 4 قطع أسلحة وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان ضبط 4 قطع أسلحة وبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كيلو من مخدر البانجو و4 قطع سلاح ناري.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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