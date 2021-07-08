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درجة الحرارة تصل إلى 43 وشبورة ورطوبة عالية.. الطقس غدًا (تفاصيل)

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درجة الحرارة تصل إلى 43 وشبورة ورطوبة عالية.. الطقس غدًا (تفاصيل) درجة الحرارة تصل إلى 43 وشبورة ورطوبة عالية.. الطقس غدًا (تفاصيل)

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تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها المرتفعة خلال طقس الغد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتكون درجة الحرارة الأعلي فى 43 درجة للعظمي بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 45 درجة فى جنوب مصر.

وتتوقع الأرصاد الجوية خلال نهار الغد طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس ليلاً معتدل رطب على جميع أنحاء مصر، وهو طقس يتطابق مع حالة الطقس اليوم في مصر.

وتكون درجة الحرارة الأعلي للعظمي في مصر غدًا 44 درجة في أسوان والأقصر وإدفو، وأقل درجة حرارة للعظمي غدًا هي 31 درجة في مطروح والسلوم ودمياط.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وكذلك البحر الأحمر والرياح شمالية غربية على البحرين، وارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1.5 متر ومترين، بينما يكون في البحر الأحمر بين متر ومترين وربع.

وتتكون الشبورة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الغربية، ويكون اتجاه الرياح فى مصر غدًا شمالي غربي وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 18 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا

تستمر درجة الحرارة فى القاهرة مثل طقس اليوم وكذلك الطقس أمس، وتكون درجات الحرارة فى القاهرة غدًا 36 درجة للعظمي و24 للصغري، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 30 للعظمى و24 للصغرى مثل اليوم، كما تستمر درجة الحرارة المحسوسة على معدلاتها 38 فى القاهرة و33 فى الإسكندرية.

تكون درجة الحرارة الأعلى غدًا في مصر هي 43 درجة في إدفو والتى تكون الصغري فيها 28 درجة والمحسوسة 45 درجة، وتكون درجة الحرارة العظمي فى أسوان وأبو سمبل والوادي الجديد 42 درجة والصغري 37 فى الوادي الجديد و28 فى أسوان و29 فى أبو سمبل، كما تكون العظمي فى الأقصر 41 درجة والصغري 27 درجة بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

وتكون درجة الحرارة في شرم الشيخ 40-28، الطور 36-25، الغردقة 39-27، العريش 33-24، قنا 40-26، سوهاج 39-26، بني سويف 37-25، أسيوط 39-26، المنيا 38-24، الفيوم 37-24،27، شلاتين 37-27، حلايب 35-29 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في بلطيم 30-24، الاسماعيلية 38-23، دمنهور 33-24، سيوة 37-22، طنطا 34-24، المنصورة 35-24، دمياط 31-24، شبين الكوم 35-24، السلوم 31-22، الزقازيق 36-24، السويس 37-25، رفح 32-23، بورسعيد 32-24 درجة.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

المصرى اليوم

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