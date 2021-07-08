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الإعدام لمتهمين و25 سنه سجن لـ3 عاطلين لقتلهم شخصين لخلافات الجيرة بقنا

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الإعدام لمتهمين و25 سنه سجن لـ3 عاطلين لقتلهم شخصين لخلافات الجيرة بقنا الإعدام لمتهمين و25 سنه سجن لـ3 عاطلين لقتلهم شخصين لخلافات الجيرة بقنا

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قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا و١٥ سنه سجن لمتهم و١٠ سنوات سجن لمتهمين لقيامهم بقتل عاملين وإصابة اثنين آخرين بقرية المحروسه بقنا

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك

تعود أحداث القضيه ليوم ٣ يونيه ٢٠١٨ اثر نشوب مشاجره بين عائلتى القواسم وخليل بسبب خلافات الجيره ولعب الأطفال وتم إجراء الصلح بينهم وبعد ٣ سنوات من الصلح تجددت الخصومه اثر قيام كلا من ثابت محمد راوى وونجليه على واحمد وممدوح فتحى راوى من أبناء عائلة القواسم بقطع الطريق أمام أبناء عائلة خليل حيث تبادلوا إطلاق النار مما أسفر عن مصرع كلا من خليل متولى خليل ٥٣ سنه وعلى متولى خليل وإصابة اثنين آخرين وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة اسلحه ناريه وذخائر وقضت المحكمه بمعاقبة ثابت محمد راوى وممدوح فتحى راوى بالإعدام شنقا والسجن ١٥ سنه للمتهم الثانى على ثابت والسجن ١٠ سنوات للمتهمين احمد ثابت وخالد ممدوح.

مطرقة محكمة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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