الرائحة كشفت جريمة الغردقة الغامضة.. امرأة عارية متوفية بجوارها طفلتها على قيد الحياة

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انتهي الطبيب الشرعي بالغردقة من تنفيذ قرار النيابة بتشريح جثة السيدة التي عثر عليها متوفية في حالة تعفن داخل مسكنها بمنطقة الاستاد بالغردقة، وبجوارها ابنتها البالغة من العمر ٤ سنوات، على قيد الحياة لمدة يومين، وذلك لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية التفصيلية وكلفت النيابة مباحث الغردقة بإجراء التحريات اللازمة لبيان أسباب وملابسات الحادث.

أكدت شقيقة المجني عليها في التحقيقات، أنها كانت تتصل بها كي تطمئن عليها، وكانت طفلتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، ترد عليها في كل مرة قائلة «أمي نائمة»، وتكرر ذلك على مدار يومين وتمكنوا من كسر الباب، لتكتشف وفاة أختها، حيث وجدتها ملقاة على الأرض وتنبعث منها رائحة كريهة وعارية من ملابسها وبجوارها طفلتها وعلى الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، لبيان ما إن كان وراء الواقعة شبهة جنائية من عدمه.



كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر كشفت غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبجوارها طفلتها على قيد الحياة، وسط مدينة الغردقة، حيث تبين أن جيرانها وشقيقة المجني عليها اكتشفوا وفاتها والعثور على جثتها وقاموا بابلاغ الشرطة بالواقعة.



تلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بعثور الأهالي، على جثة سيدة تدعي "إيمان ع م"، مواليد ٨٦ من الفيوم، وأنهم لم يشاهدوها منذ ٣ أيام، وأن رائحة كريهة تخرج من الشقة المجاورة للجيران، وقام الأهالي بكسر باب الشقة، وفوجئوا بجارتهم متوفية، وملقاه على السرير عارية وآثار دماء على فمها، وبجوارها ابنتها الطفلة البالغة من العمر ٤ سنوات وتبين أنها متزوجة من شخص متزوج بأخرى، وأنه لم يحضر للمنزل منذ أيام.



وأبلغ الجيران الشرطة التي انتقلت محل البلاغ، وتم استدعاء مفتش الصحة، وتم نقل الحثة وإيداعها مشرحة المستشفي، فيما قررت النيابة نظب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.