أكثر من 1150 فرصة .. وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وجامعة دمياط ومستشفى عين شمس التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان العام والمجلس المحلي بالقاهرة.

1- أعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليم بالأسماعيلية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: محافظة الإسماعيلية

المهارات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق.

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/07/08

نهاية الإعلان:

2021/08/07

عدد الوظائف المطلوبة:

1150

بيانات الإتصال:

استمارة التقدم للوظيفة من إدارة التنسيقات المختصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

==========

2- مدير عام العلاج بأجر

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مستشفى عين شمس التخصصي- جامعة عين شمس

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المستشفى

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بنجاح

المهارات الفنية:

القدرة على التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

مستوى المؤهل:

*مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

1- ان يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

2- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل الأصلية + 4 نسخ

3- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

4- صورة المؤهل الدراسي

5- عدد 6 صور شخصية 4*6

6- المستندات الدالة على الاتي :-

- القدرات العلمية: حصوله على درجات علمية واجادة لغة اجنبية ومعرفة بعلوم الحاسب الالي وكذا الاشتراك بالمؤتمرات واعداد البحوث

- التاريخ الوظيفي: الانجازات السابقة وتقارير تقويم الأداء، وشهادة خبره في مجال العمل بالمستشفيات الجامعيه (ان وجدت)0

- المقترح التطويري: أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو احد انشطتها الرئيسية لتحسين ادائها وتطوير الانظمة التي تحكم العمل وتبسيط الاجراءات به

- السمات الشخصية: مهارات القيادة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وادارة الازمات ومهارات الاتصال والاقناع

جميع الأوراق مقدمة من أصل + 4 نسخ مع العلم بأنها لا ترد

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/02

عدد الوظائف المطلوبة: 1

بيانات الإتصال:

تسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل الوظائف القيادية بالمستشفى التخصصي – جامعة عين شمس على العنوان التالي :- جامعة عين شمس – المستشفى التخصصي – الإدارة العامة للموارد البشرية – شارع الخليفة المأمون- العباسيه( ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد)

=========



3- سكرتير حي بدرجة مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الديوان العام والمجلس المحلي بالقاهرة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة القاهرة

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة في رئاسة ديوان عام الحي وتختص بالاشتراك فـي رســم السياسة العامة لأجهزة الحي والإشراف على الأجهزة الماليـة والإداريـة، ويعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئاسـات العليا ومراجعة مشـروع الموازنة بالحي قبـل عرضها علــــى رئيـس الحي، والاشتراك في المؤتمرات واللجان المتعلقـة بالحي، وبحث مشاكل ومطالب الجماهير، ووضع الحلول المناسبة لها، ويتولى أمانة المجلـس التنفيذي للحي، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية، طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية:

خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة).

المستويات الوظيفية المطلوبة:

* قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام في المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كلية 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

مستوى المؤهل:

*مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

أصل و6 نسخ من بيان الحالة الوظيفية والانجازات ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلمية والعملية له، المعرفة بعلوم الحاسب الآلى واللغة الانجليزية، عدد (6) صور شخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/08/03

عدد الوظائف المطلوبة: 1

بيانات الإتصال:

الإدارة المركزية لشئـون العاملين بمحافظـة القاهـرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

========

4- أسم الوظيفة مدير عام الإدارة القانونية

جهة العمل جامعة دمياط

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تمثل هذه الوظيفة قمة الإدارة العامة للإدارة القانونية بجامعة دمياط وذلك بالتخطيط والإشراف والتفتيش والتوجيه والتنسيق لكافة الأعمال المتعلقة بالإدارة القانونية​

المهارات الأساسية

​إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة وفقاً لنظم التدريب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف على التقسيمات الإشرافية التابعة للوظيفة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل بمجموعة وظائف القانون

القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيــد أمام محكمــة الإستئنـــاف وإنقضاء خمسة عشر سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

ليسانس حقوق من الجامعات المصرية أو ما يعادله

تاريخ إنتهاء التقدم 22/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على النماذج المعدة لذلك بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة

الإدارة العامة لجامعة دمياط ــ دمياط الجديدة ــ الحي الرابع مساكن السبعين عمارة رقم (90)

ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو ترد قبل أو بعد ميعاد التقدم المحدد​

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية للمتقدم بالإضافة إلى موافقة جهة العمل، وصورة من بطاقة الرقم القومي​

القدرات العلمية

ـــ الحصول على مؤهل أعلى ـــ إجادة لغات أجنبية

ـــ المعرفة الجيدة للحاسب الآلي ـــ الإشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

التاريخ الوظيفي ويشمل

ـــ آخر تقريرين لتقويم الأداء ــ الإنجازات التي حققها أثناء حياته الوظيفية

ـــ سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية .

المقترح التطويري

ـــ طبقاً للنموذج الوارد من الوزارة الموجود بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية على أن يتضمن الإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها

السمات الشخصية وتشمل

ـــ مهارات القيادة وإتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات والأزمات

ـــ مهارات الإتصال والإقناع والعرض والتقديم

البرامج التدريبية وتشمل

ـــ البرامج التدريبية التي يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة

العلاوات التشجيعية

الجزاءات

ـــ إن وجـــدت

ــ أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها كأنشطة عامة خارج العمل

ــ عدد (8) صور شخصية

ــ الملفات المطلوبة (ملف أصلي + 7 نسخ من الملف الأصلي ) .

ــ تقدم الطلبات بصفة شخصية ويحصل المتقدم على إيصال بالإستلام وذلك بمقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية​

===========

5- اسم الوظيفة: أمين كلية الحقوق

جهة العمل: جامعة المنصورة

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع عميد الكلية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على اعمال الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وخلافه بالكلية

المهارات الأساسية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الازمات ــــ مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية

​الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك في المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 11/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6

التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها)

المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح

- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية

=======