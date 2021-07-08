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تجديد حبس 27 متهما بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والمولوتوف فى المحلة 15 يوما

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تجديد حبس 27 متهما بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والمولوتوف فى المحلة 15 يوما تجديد حبس 27 متهما بالتشاجر بالأسلحة البيضاء والمولوتوف فى المحلة 15 يوما

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قررت نيابة المحلة بمحافظة الغربية، حبس 27 متهماً 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بمنطقة عرب الشوافعية ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.


كان ضباط المباحث الجنائية بالغربية، ألقوا القبض على 27 متهما في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عرب الشوافعية ثالث المحلة. وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث، بنشوب مشاجرة بمنطقة عرب الشوافعية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن المركزي، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء والمولوتوف، لخلافات الجيرة ونجحت الشرطة في السيطرة على المشاجرة، وضبط 27 متهما ونقل 7 مصابين للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية.

المصرى اليوم

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