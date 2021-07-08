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أوجستي يوضح لحسين لبيب أسباب رحيله عن ويتهم لائحة اتحاد السلة

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أوجستي يوضح لحسين لبيب أسباب رحيله عن الزمالك ويتهم لائحة اتحاد السلة أوجستي يوضح لحسين لبيب أسباب رحيله عن ويتهم لائحة اتحاد السلة

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أكد أجوستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق كرة السلة بنادي خلال اتصال مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أنه لن يعود لتدريب الفريق مرة أخرى، وأنه يرغب في العمل بأوروبا في الفترة القادمة.

وأوضح أجوستي أنه لم يتلق عروض أوروبية حتى الآن، وأنه سيوافق حتى على العمل كمساعد للمدير الفني في أي ناد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وقال المدرب الإسباني إن عودته للزمالك فيها مخاطرة كبيرة لأن ثلاثة لاعبين على الأقل من أعمدة الفريق لن يتواجدوا في الموسم الجديد، بجانب أن لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة تمنع الاستعانة بأكثر من لاعب جديد، وهو ما يوقف طموحه مع الزمالك لحصد البطولات في الفترة المقبلة ولتحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والقارية.

وأضاف المدرب الإسباني أنه على الرغم من أن العرض الذي تلقاه من نادي الزمالك أكثر مما توقع لكن لن يتمكن من قبوله للأسباب التي أوضحها.

ووجه أجوستي الشكر لإدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب ولجماهير الزمالك التي ساندته وآزرت الفريق بقوة في كل المراحل بالموسم المنقضي.

المصرى اليوم

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