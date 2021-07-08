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طبقا للسن ونوع السيارة .. تعرف على قسط سيارتك من مبادرة إحلال المركبات

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في ظل جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار أطلقت الدولة مشروعا قوميا لأحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تم أطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الافراد وتعميق صناعة المركبات

أولا: الحوافز المالية للمشاركين في مبادرة الاحلال

المـــلاكـــــي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه

التـــاكـســــي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه

الميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه

يستفيد جميع المشتركين في المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز

السيارات تم إحتسابها بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة.

الأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.

قيام البنك المركزي المصري بتقديم تسهيلات ائتمانية للمشاركين في مبادرة احلال السيارات (من خلال 31 بنك) بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة (7 و 10 سنوات).

قيام شركة للتأمين بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين الشامل على السيارة.

قيام شركة مصر للتأمين بتقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى مبادرة احلال السيارات تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

قيام شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% (من سعر السوق) على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى مبادرة احلال السيارات.

أقساط السيارات الموضحة تتضمن أقساط التأمين.

سعر الملاكي داخل المبادرة نقدي

سعر التاكسي داخل المبادرة نقدي

قسط الملاكي داخل المبادرة 7 سنوات

قسط الملاكي داخل المبادرة 10 سنوات

قسط التاكسي داخل المبادرة 7 سنوات

قسط التاكسي داخل المبادرة 10 سنوات

* أقساط السيارات داخل مبادرة احلال السيارات لا تتضمن المصاريف الإدارية والبنكية.

* سعر السيارة التاكسي لا يتضمن تجهيزات التاكسي (عداد - راية)

ثانيا: شروط الانضمام للمبادرة

ان المشارك يمتلك سيارة

يكون مر عليها عشرون سنة

رخصتها سارية والسيارة تعمل

كما يمكنك التعرف على أنواع السيارات المتاحة من هنا

المصرى اليوم

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