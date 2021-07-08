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تهاجم الطيور البشر في بعض الأحيان، وربما تحديدًا في حالة شعروا بمحاولتهم إزعاجهم أو الإضرار بهم بشتى الطرق، لكن تصيّد طائر للرجال في المطلق دون أسباب هو ما يجعل تلك التصرفات غريبًا.

وظهر الطائر أسود اللون، خلال مقطع فيديو عبر صحيفة «South China Morning Post» الصينية، ويتسبب في بث المخاوف لدي الرجال المارين في الطريق.

ويستقر الطائر أعلى عدد من الأشجار، في الحرم الجامعي لجامعات تقع في الصين، وبمجرد اقتراب الرجال من الشجرة يفاجئهم بمهاجمتهم على الفور.

وهجوم الطائر على الرجال لم يحدث للمرة الأولى، بل استمر لـ5 سنوات ولا يزال يحدث حتى يومنا الحالي، ويترك النساء يعبرن بأمان دون أي مضايقات لهن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائر يتواجد بالحرم الجامعي خلال فصلي الربيع والصيف، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى وضع علامات إرشادية لتحذير المارة من الطائر.

ووضعت الجامعة لافتة سُجلت عليها عبارة : «احترس من الطائر الموجود في هذه المنطقة.. لا تتسبب في استفزازه.. اسلك الطريق الآخر».

ورجّح أحد الطلاب بالجامعة، حسب الصحيفة، أن الطائر يعبر عن غضبه تجاه الرجال، بعدما حاول شاب المساس بعشه في أحد الأيام.