تشكيل بيراميدز المتوقع امام الانتاج الحربي فى ظل غيابات الفريق السماوي

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يحل الفريق الكروي الأول بنادى بيراميدز، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري العام، والمقرر اقامتها عند السابعة مساء اليوم الخميس، على إستاد السلام.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة الليلة، الثنائي إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف والحارس أحمد الشناوي بسبب الإصابة.

ومن المتوقع ان يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- أحمد فتحي- محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق- عبدالله السعيد- إبراهيم حسن- إيريك تراوري- رمضان صبحي.

خط الهجوم: دودو الجباس.