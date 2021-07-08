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تحدثت الدكتورة وخبيرة التغذية الصحية، نورهان قنديل، عن مشكلة الأرق التي يعاني منها الكثيرين وخاصة مع فصل الصيف ودرجات الحرارة المُرتفعة.

وقالت «قنديل» خلال مقطع فيديو نشرته بـ«انستجرام»، الخميس، إن «الناس التي تعاني من الأرق وعد القدرة على النوم لفترات كافية بسبب مشاكل التوتر والمذاكرة والأحداث عالميًا، الحل في الابتعاد عن التليفون والتليفزيون قبل النوم فهي تؤثر على نوعية النوم».

وتابعت نصائحها: «نتجنب تناول الفيتامينات قبل النوم، ولابد من الابتعاد عن القهوة والمشروبات التي تساهم في تنبيه العقل قبل النوم مع الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم والتوقف عن النوم منتصف اليوم حتى تتمكن من النوم في نهاية اليوم بسهولة».

وحول المشروبات والأطعمة التي تساهم في الشعور بالرغبة في النوم، لفتت إلى أن «الموز والسمك والعسل واللبن واللوز والكيوي والكريز والبابونج» يساهمون في قدرتك على النوم ليلًا، موضحة أن أهمية النوم هائلة للجسم، فهي تخلصك من الهالات السوداء أسفل العينين، وتحافظ على البشرة بصحة جيدة ويؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة والمزاج.

واستكملت كلماتها: «لابد من النوم 7-9 ساعات ليلًا في درجة حرارة للغرفة 20-24 ونبتعد عن درجة الحرارة الباردة للغرفة والتي تصل إلى 18 درجة»، وأختتمت كلماتها: «نقلل من التوتر ونقرأ الكتب ونسمع موسيقى ليصبح مزاجنا جيد».