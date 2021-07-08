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محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجستي للخضر والفاكهة بعلم الروم

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محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجستي للخضر والفاكهة بعلم الروم محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجستي للخضر والفاكهة بعلم الروم

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس المعرض اللوجيستى بعلم الروم، للوقوف على جودة المعروض من السلع والخضروات والفاكهة مع الإلتزام بتخفيض الأسعار ،مع الإستماع لاراء المواطنين.

كان اللواء خالد شعيب قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم للمرور على الأسواق لمتابعة الالتزام داخل الأسواق بالغجراءات الاحترازية ضد كوفيد ١٩، وكذلك لمتابعة الخضر والفاكهة والسلع الأساسية بأسواق مطروح ومدى مناسبتها لدخول ومتوسطات الدخل للأسر البسيطة من أبناء المحافظة.

من ناحية أخرى شدد اللواء خالد شعيب على ضرورة التزام كافة الأسواق الشعبية التابعة لمجلس المدن أو الأسواق الغير تابعه بكافة الإجراءات والشروط العامة للمحافظة على البيئة والنظافة العامةز

وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة مرور لجان تموينية لمراقبة الاسعار وعدم استغلال البسطاء والربح من أزمات بعض السلع والفاكهة والضرب بيد من حديد على المستحقين وصانع الازمات في داخل وخارج الأسواق .

مطروح
مطروح
مطروح

المصرى اليوم

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