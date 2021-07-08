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«المصري اليوم» تنشر المنشور الرئاسي الروسي برفع حظر الطيران للغردقة وشرم الشيخ

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بعد نحو أكثر ٥ سنوات ونصف من الغياب عن المجئ لفنادق وشواطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء، قرر الرئيس بوتين إلغاء الحظر على الطيران الروسي وتوقيع مرسوما رئاسية جديدا بعودة السياحة الروسية، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات جراء تحطم طائرة روسية فوق سيناء عام 2015.

وتنفرد «المصري اليوم» بنشر نسخة من القرار الرئاسي الروسي.

ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان «بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية».

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

ورحب العاملون بالسياحة بالبحر الاحمر وشرم الشيخ بقرار استئناف الحركة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة الأمل من جديد في زيادة الإشغالات وإعادة فتح الفنادق والقرى السياحية المغلقة منذ ٥ سنوات، والتي كان قد تصدر فيها السائحون الروس قائمة الجنسيات التي تزور مصر بشكل عام والبحر الأحمر وجنوب سيناء بشكل خاص لعدة سنوات.

ويمثل الروس ما بين ٣٥ إلى ٥٠ % من جملة السائحين الذين كانوا يزورون البحر الأحمر، وخلال غيابهم تصدر الألمان والأوكران والإنجليز القائمة حتي ظهر ، حيث تصدر الأوكران الفائمة خلال عام ٢٠٢٠ والثلث الأول ٢٠٢١

وقد كانت شركات السياحة الروسية تعاقدت الأسابيع الماضية على حجز غرف جديدة بالفنادق لاستيعاب السائحين الروس المتوقع وصولهم مع استئناف الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.

المصرى اليوم

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