الجيزة: رصف 15 شارعا ببولاق الدكرور بالإنترلوك (صور)

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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخطط تطوير المناطق غير المخططة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير تلك المناطق وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها من حيث رفع كفاءة الإنارة وإجراء التبليط بالإنترلوك أو الرصف.

وقالت المحافظة، في بيان، إن إنه تم رصف 15 شارعا بمنطقة بولاق الدكرور، هي: عنتر السيد ورمضان محمد والزوات وعلى خليل وجلال شلبى و محمد إسماعل وعبدالعزيز عمر ويوسف مراد وأبوالعلا محمود وعلي الغرابة ومحمد مطر والهداية وعباد الرحمن ومحمد طنطاوى والتحرير.

وأضافت أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ورصف الشوارع ، وجاري استكمال خطه رصف وتبليط بالانترلوك وتطوير لعددا من الشوارع الأخري للتسهيل علي المواطنين .