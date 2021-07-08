تشكيل المقاولون العرب المتوقع فى مواجهة الأهلى

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يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الخميس 8-7-2021 في اللقاء المؤجل من الجولة 26 لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل المقاولون العرب المباراة في موقف صعب للغاية بسبب تواجده في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من المنطقة الدافئة في جدول الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط.

ومن المتوقع يخوض عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب المباراة ضد الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسن محمود شاهين

خط الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – خالد الحسيني – أحمد عبدالعزيز

خط الوسط: محمد مجلي – محمد رزق – أحمد الشيمي – عبدالله ياسين – أحمد داوودا

الهجوم: لويس إدوارد