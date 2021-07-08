رسميًا.. أولمبياد طوكيو دون حضور جماهيري

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أعلن منظمو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020 اليوم الخميس، إقامة الحدث الأوليمبي المنتظر دون حضور جماهيري بعد إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة الأولمبياد لمكافحة جائحة كورونا.

يأتى هذا بعد الخطوة المتوقعة بعد محادثات بين الحكومة ومنظمي الحدث في طوكيو وممثلين من دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية إنه «من المؤسف» إقامة الحدث على هذا النطاق المحدود، وقدمت اعتذارها لمن اشتروا تذاكر بالفعل.

وصرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأنه من المهم الحيلولة دون أن تصبح طوكيو، التي تشهد انتشارا للسلالة دلتا شديدة العدوى، مصدرا لموجة جديدة من الجائحة.