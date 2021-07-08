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أكد على هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال اللاعب: «أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد، لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد، توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق».

وأضاف: «جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا، أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية، مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرى خاصة لدي».

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه متفائل للغاية بالمدرب الإسباني الجديد للفريق، وسيكون إضافة قوية للاعبين مما يساهم في حصد الألقاب.

وقال اللاعب إنه يتمنى الحصول على لقب كأس العالم للأندية، موضحا أن دعم ومؤازرة الجماهير للفريق يمنح اللاعبين المزيد من العزيمة لحصد الألقاب.

واختتم تصريحاته قائلا: «والدي يمتلك إمكانيات فنية أفضل مني، ولكني أقوى من الناحية البدنية».