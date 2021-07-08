أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه -
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة -
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا -
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا -
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل) -
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو» -
بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة -
مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي -
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

علي هشام: أتمنى التتويج بلقب للأندية مع

Print
علي هشام: أتمنى التتويج بلقب كأس العالم للأندية مع الزمالك علي هشام: أتمنى التتويج بلقب للأندية مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد على هشام لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي ، أنه يتطلع لحصد الألقاب والبطولات مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال اللاعب: «أتواجد في نادي الزمالك منذ صغري، منذ أن كان والدي لاعباً في صفوف فريق اليد، لعبت لنادي الجزيرة ونادي الشارقة الإماراتي، ومن ثم عدت إلى الزمالك من جديد، توجت بالعديد من البطولات مع النادي وأسعى إلى حصد المزيد من الألقاب مع الفريق».

وأضاف: «جميع اللاعبين بمثابة الإخوة بالنسبة لي، ونقضي معظم الأوقات مع بعضنا، أتمتع بعلاقة قوية مع الثنائي وسام نوار ومصطفى بشير، ودائما ما تجمعنا مواقف كوميدية، مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي من أحب المواجهات بالنسبة لي، أما مواجهة الترجي في تونس أمام جماهيره فلها ذكرى خاصة لدي».

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه متفائل للغاية بالمدرب الإسباني الجديد للفريق، وسيكون إضافة قوية للاعبين مما يساهم في حصد الألقاب.

وقال اللاعب إنه يتمنى الحصول على لقب للأندية، موضحا أن دعم ومؤازرة الجماهير للفريق يمنح اللاعبين المزيد من العزيمة لحصد الألقاب.

واختتم تصريحاته قائلا: «والدي يمتلك إمكانيات فنية أفضل مني، ولكني أقوى من الناحية البدنية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني