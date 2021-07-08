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منصة "العمل عن بُعد" تدعو المنشآت للتسجيل في الملتقى الرقمي الثاني للتوظيف

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منصة "العمل عن بُعد" تدعو المنشآت للتسجيل في الملتقى الرقمي الثاني للتوظيف منصة "العمل عن بُعد" تدعو المنشآت للتسجيل في الملتقى الرقمي الثاني للتوظيف
لاستقطاب الكفاءات المناسبة

منصة

تعقد منصة "العمل عن بُعد" يوم الأحد المقبل الملتقى الرقمي الثاني للتوظيف "العمل عن بُعد"، وذلك لاستقطاب الكفاءات المناسبة عن طريق المنصة.
ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود منصة "العمل عن بُعد"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعزيز ثقافة أنماط العمل المتجددة، في وقت تشهد فيه بيئات الأعمال تحولات في أنماط العمل وتبني المنشآت لنماذج العمل الجديدة، ومن ضمنها سياسة العمل عن بُعد.
ويمكن للمنشآت والأفراد التسجيل في الملتقى، الذي سيعقد افتراضيًا، على مدى ثلاثة أيام من 11 إلى 13 يوليو الجاري، لطرح الفرص الوظيفية واستقطاب الكفاءات في مختلف المجالات الوظيفية.
يشار إلى أن منصة "العمل عن بعد" تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها الوزارة بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، حيث تهدف المنصة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل من خلال تفعيل أسلوب العمل "عن بُعد" كأحد أنظمة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
ويمكن المشاركة في الملتقى للشركات عبر الرابط التالي: (https://careerfair.teleworks.sa/ar/subscriber/register)، وللأفراد عبر:(http://careerfair.teleworks.sa/ar/User/Register).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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