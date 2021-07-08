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أقيمت أمس الأربعاء، اختبارات نادي الزمالك، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة القاهرة، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات بمحافظة القاهرة بنادي الأميرية، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

ضمت اللجنة الفنية كلا من: مصطفى نجم، وأسامة حسن، وهشام إبراهيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد عمر النور كأعضاء فنيين، بجانب مصطفى النقيب مدير شؤون اللاعبين ومسئول إداري، وحسن سويلم استمارات.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.

وحرص الكابتن مدحت عبدالهادي نجم الزمالك السابق على التواجد بالاختبارات، وتسهيل كافة الأمور للجنة الفنية المتواجدة .

يذكر أن مدحت عبدالهادي رئيسا لنادي الأميرية.

كما أقيمت داخل ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي الشرقية وبني سويف "الأسيوطي"، ضمن الاختبارات التى قام الزمالك بإقامتها في محافظات مصر، وذلك تحت إشراف جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين كلا من: غانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، وبدر حامد، وحسن بصري ، وعادل المأمور، وحمادة عبد اللطيف، وعادل الدسوقي، وتامر عبد الحميد "دونجا"، والجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة فضمت كلا من: نصر إبراهيم، وسيد سلامة، ومحمد أحمد، وعلي يونس، وخالد مصطفى، وإيهاب رفاعي، وإحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجرى تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها، في موعد سيتحدد لاحقا.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك ابتداءا من الساعة 9 صباحا وفي المواعيد التي تم ذكرها في وقت سابق، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3.