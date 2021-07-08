محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية البحر بالرميلة

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس عصام جلال حافظ مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، بوضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر (٤ ) بالرميلة بتكلفة ١.٣٦ مليار جنيه، وبطاقة انتاجية مرحلة أولى ٦5 الف م٣ تتضاعف إلى ١٣٠ الف م٣ ،وعلى مساحة ٦٠ الف م٢ والتي يتم تنفيذ خلال ٢٤ شهرا من خلال ادارة المياه بالقوات المسلحة. والتي من المخطط ان تخدم مدينة مرسي مطروح لكثافة سكنية نحو ٢٠٠ الف نسمه .

وبحضور النائب عيسي ابو تمر واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ولفيف من عمد ومشايخ مطروح،

وبذلك تصل طاقة محطات تحلية مياه البحر بالرميلة إلى نحو ١٢٥ الف م٣بعد الإنتهاء من المحطة الجديدة خلال عامين لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مياه الشرب بمدينة مرسي مطروح .

أشار محافظ مطروح إلى أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة.. تؤكد جهود الدولة ومحافظة مطروح في توفير المياه للمواطنين في بجميع المناطق من اجل تحقيق حياة كريمة لهم... خاصة مع موسم الصيف السياحي والاقبال الكبير من المصريين والاجانب للاستمتاع بمطروح ...مع شعور أهالى المحافظة وزائريها بالاستقرار ووجود المياه بعد معاناة نقص المياه لعقود طويلة، بالإضافة إلى العديد من المحطات الاخرى على أرض مطروح كمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3، وبمدن مطروح الغربية «النجيلة – برانى – السلوم» مع جهود تطوير وزيادة ضخ مياه الشرب إليها من خلال محطات تحلية مياه الشرب الخاصة بها موجها الشكر للقوات المسلحة وادارة المياه بالهيئة الهندسية على جهودها الكبيرة وتعاونها مع المحافظة في خدمة أبناء مطروح .

كما وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالى مطروح بالمشروع القومى الجديد ..ليضاف إلى مطروح المستقبل بكل ما تحمله من مشروعات استثمارية وتنموية جديدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وخدمة أهلها ..تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.