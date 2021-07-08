طلاب الثانوي الأزهري بأسوان يؤدون الامتحانات في الفلسفة والاقتصاد والحاسب

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أدى طلاب القسم الأدبى للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بينما امتحن طلاب العلوم الإسلامية في مادتي الاقتصاد والحاسب الآلي.

من جانبه، قام إبراهيم صديق، المشرف العام على أعمال الامتحانات بالمنطقة، بتفقد لجنة معهد دراو المشتركة ولجنة بنين كوم أمبو لمتابعة حسن سير أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.

كما التقي فضيلة الشيخ حمدي طه، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وإبراهيم صديق، المشرف العام على أعمال الامتحانات بالمنطقة، للاطلاع على أهم مستجدات سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان، وكذلك الاطمئنان على انضباط وانتظام اللجان من التعقيم والتطهير وقياس درجات الحرارة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الجميع، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات.