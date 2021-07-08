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بعد توقف 6 سنوات.. بوتين يلغي الحظر عن الطيران الروسي إلى (تفاصيل)

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بعد توقف 6 سنوات.. بوتين يلغي الحظر عن الطيران الروسي إلى مصر (تفاصيل) بعد توقف 6 سنوات.. بوتين يلغي الحظر عن الطيران الروسي إلى (تفاصيل)

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ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرار الذي اتخذ سابقا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية أن موسكو رفعت حظر الطيران العارض إلى .

وفي أول يونيو الماضي، ذكرت ، إنها ستستأنف رحلات الطيران العارض إلى منتجعات مصر خلال الأيام المقبلة، بعد توقف دام 6 سنوات جراء تحطم طائرة روسية فوق سيناء عام 2015.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، وقتها، عن ميخائيل بولوبويارينوف رئيس شركة إيروفلوت الروسية قوله إن من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت سابقاً إن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة ومنتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الجاري.

ووفق وكالة «سبوتنك» الروسية، فإن القرار نشر عبر وثيقة رسمية مفادها: «يلغى العمل بمرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم 553 بشأن أخذ تدابير معينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية».

وتابعت: «المرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ 2 يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم 553 بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية».

المصرى اليوم

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